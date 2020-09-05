Kırım'da yapay yağmur deneylerine 2.5 milyon TL harcanacak

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti, yarımadadaki yağmurları yapay yollarla artırmaya yönelik deneysel hava çalışmalarının hayata geçirilmesi için Merkezi Aerolojik Gözlemevi ile 25.5 milyon rublelik (yaklaşık 2.5 milyon TL) sözleme imzaladı.

Kırım Rekabet Politikası Komitesi'nden Kommersant gazetesine yapılan açıklamada, "Deneysel hava çalışmaları, özel bir uçağın yardımıyla yapılacak. Uçak, mevcut bulutlardaki yağmur hacmini artırmak için yarımadanın Simferopol ve Belogorsk ilçelerindeki dağ etekleri ve dağlık bölgeler üzerinde uçacak. Böylelikle yağmur miktarının yüzde 15-30 artırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun için Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisi’ne bağlı Merkezi Aerolojik Gözlemevi ile 25.5 milyon rublelik sözleşme imzalandığı belirtilirken çalışmaların 15 Aralığa kadar tamamlanması gerektiğini ifade edildi.

Kırım'daki Alma, Çernaya, Belbek ve Tonas nehirleri son birkaç ay içerisinde kurumuştu. 36 milyon metreküp kapasiteli Simferopol ve 34 milyon metreküp kapasiteli Partizan barajındaki su hacimleri her biri 7 milyona düşerken 3.9 milyon metreküp kapasiteli Ayansk barajında yaklaşık 2 milyon metreküp su kaldı.