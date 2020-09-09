Kremlin: AstraZeneca’nın Kovid aşısı ile ilgili durum birkaç aşının gerektiğini ortaya koydu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AstraZeneca şirketinin geliştirdiği Kovid aşısının denemelerine ara vermesinin Rusya’da olduğu gibi aynı paket içinde birkaç aşının olması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

AstraZeneca şirketinin klinik denemelerde bir katılımcıda ciddi yan etkilerin görülmesi üzerine aşının denemelerine ara verildiği yönündeki haberleri basın mensuplarına yorumlayan Peskov, bu durumun aşı geliştirme çalışmaları kapsamında Rusya’da olduğu gibi aynı paket içinde birkaç aşının olması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Peskov’a AstraZeneca’da yaşanan durum sonrasında Rusya’nın kendi aşısı ile ilgili endişelerinin olup olmadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, “Bahsetmiş olduğunuz şirketle yaşanan bu durum, her ülkenin kendi paketinde birkaç aşı bulundurması gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu şekilde deneme sonuçlarının daha güvenilir olması sağlanmış oluyor” yanıtını verdi.

Rusya’nın ve İngiliz şirketinin geliştirdiği aşıların arasındaki farklılıklara dikkat çeken Peskov, “Şu anda denemelerin son etabında bulunan aşının, yani bizim ‘Sputnik’ aşımızın insanlara vurulduğunu, AstraZeneca’da ise maymunlara uygulanan aşının söz konusu olduğunu hatırlamakta fayda var. Her halükarda bilim insanlarımız, insan aşısının bu anlamda çok daha güvenilir olduğuna ve şimdiye kadar her şeyin yolunda gittiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce AstraZeneca şirketi, klinik denemelerde bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine, aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı.