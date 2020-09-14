Lavrov: Navalnıy, yeni yaptırımlar için sadece bir bahane

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasıyla ilgili durumun Batı tarafından Moskova’ya yaptırım baskısını güçlendirme bahanesi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RTVI televizyonuna yaptığı açıklamada, “Navalnıy’ın hastaneye kaldırılması olayı Rusya’ya yaptırım baskısını güçlendirmek için sadece bir bahane. Navalnıy olmasaydı yeni yaptırımlar getirmek için bahane olarak başka bir şey uydururlardı” dedi.

Batı ülkelerinin “artık tüm edep ve akıl çizgisini geçtiğini” dile getiren Lavrov, “Bize, ‘Alman Savunma Bakanlığı uzmanlarına inanmıyor musunuz?’ diye soruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadesini kullandı.

Navalnıy’ın Alman hastanesine kaldırıldığı gün Rusya Başsavcılığı’nın Berlin’e bu olayla ilgili sorular gönderdiğini ama hala yanıt alamadığını hatırlatan Lavrov, Rus yasalarına göre birilerinin sözüne güvenerek dava açılamayacağını, önce tüm süreçlere uyulması, en azından ön soruşturmanın yapılması gerektiğini belirterek, “Gizemli bir olay” dedi.