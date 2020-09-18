‘Navalnıy Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi’

Erofeev’in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Önde gelen üniversitelerin Rusya ile ilgilenen bir dizi profesörünün” Aleksey Navalnıy’ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdiğini yazdı.

Bu fikrin “geniş yankı bulması gerektiğini” ifade eden Erofeev, bilim insanlarının isimlerini açıklamadı.



