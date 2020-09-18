Rusya’da üretilmiş iki Kovid-19 ilacının eczanelerde satışına başlanıyor

Rusya’da son 24 saatte 5905 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, şimdiye dek hastanelerde kullanılan iki Kovid-19 ilacının eczanelerde satışına başlandı. Söz konusu ilaçlar, hastalığı hafif ya da orta düzeyde semptomlarla geçirenler için.

Rus ilaç şirketi R-Farm’ın basın servisinden RBK gazetesine yapılan açıklamada, şirketin ürettiği Koronavir isimli ilacın ülkedeki eczanelerde satışa sunulan ilk Kovid-19 ilacı olacağı belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri de RBK gazetesine açıklamalarında, ayakta tedavi gören, yani hafif ya da orta düzeyde semptomları olan hastalar için ülkede üretilmiş olan iki preparatın kullanımına izin verdiklerini söyledi.

R-Farm temsilcileri, ilaçlarının, Kovid-19 nedeniyle hastanın vücudunda komplikasyon gelişmesi riskini minimuma indirdiğini belirtiyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamalarına göre yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş kişiler üstünde yapılan araştırmalar, Koronavir ilacını kullanan hastaların yarısından fazlasının yedi gün içerisinde klinik iyileşme kaydettiğini göstermiş.

Bunun yanında Rusya’daki eczanelerde satışına başlanacak ikinci Rus Kovid-19 ilacı ise Areplivir. Rus Promomed şirketinin ürettiği söz konusu ilacın eczanelerdeki satışına gelecek hafta başlanması bekleniyor.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 5905 arttı

Rusya’da son 24 saatte 5905 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 134 kişi hayatını kaybetti, 5339 kişi taburcu edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, gün içinde vaka sayısı 5905 arttı. Yeni vakaların 1446’sında bir semptoma rastlanmadı, 805’i başkent Moskova’da, 206’sı St. Petersburg’da, 172’si Rostov bölgesinde görüldü.

Ülkede şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı böylece 1 milyon 91 bin 186’ya çıktı. Bunlardan 19 bin 195’i hayatını kaybetti, 901 bin 207’si iyileşti.

Gün içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134, taburcu edilenlerin sayısı da 5339 oldu.