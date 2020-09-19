Rus muhalif Navalnıy durumunu anlattı

Instagram’dan paylaşımda bulunan Navalnıy, telefon kullanmakta ve bardağa su doldurmakta zorlandığını ifade etti.
Navalnıy, kısa süre önce insanları tanıyamadığını, konuşamadığını ve bir yazı tahtasıyla yanına gelen doktor her sabah kendisinden aklına gelen kelimeleri yazmasını istediğinde bunda güçlük çektiğini aktardı.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Navalnıy, “Şimdi merdivenlerden çıkarken bacakları titreyen, ancak merdivendeyken ‘Bu bir merdiven! İnsanlar bununla yukarı çıkıyor. Sanırım asansör bulmam gerek’ diye düşünen biriyim. Daha önce ise aptal aptal durup merdivene bakıyordum” ifadelerini kullandı.
“Daha çözülmesi gereken bir sürü sorun var ancak Berlin’deki Charite Kliniği’nin doktorları, en önemli kısmı halletti” diyen Navalnıy, doktorların kendisini ‘teknik olarak canlı bir adamdan’, Instagram’da hızlıca sayfaları değiştirebilen, bir şeylerin nereden beğenebileceğini tereddüt etmeden anlayabilen birine dönüştürdüğünü aktardı.
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