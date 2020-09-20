Moskova'dan Pekin'e trenle seyahat eden İspanyol gazeteci: En çok Sibirya'daki geniş düzlüklerden etkilendim

İspanyol gazeteci Javier Argello, Trans-Sibirya Demiryolu boyunca yaptığı yolculukla ilgili izlenimlerini Pais gazetesinin sayfalarında paylaştı.

Rusya, Moğolistan ve Çin olmak üzere üç ülkeden geçerek trenle Moskova'dan Pekin'e sekiz bin kilometre seyahat eden Argello, kendisini en çok etkileyen şeyin Sibirya'daki geniş düzlükler olduğunu kaydetti.

Argello, "Sibirya, keşfedilmemiş bölgelerin lezzetinin hâlâ korunduğu birkaç yerden biri. Devasa geniş düzlükler, derin bir tarihle birleşiyor. Kaçınılmaz olarak gezginler, kendilerini Rus çarlarının ve Çin imparatorlarının Moğol Tatarlarının baskınlarına karşı ellerinden geldiğince korundukları zamanlarda buluyor" dedi.

Bir bakıma Avrupa kentleri sayıldığını belirttiği Novosibirsk ve Yekaterinburg'dan etkilendiğini anlatan Argello, Urallar'ın başkenti Yekaterinburg'da son Rus imparatoru II. Nikolay'ın ailesinin trajik ölümüyle ilgili yerlere ve Novosibirsk'te Trans-Sibirya Demiryolunun inşasıyla ilgili müzeye ve şehrin gece hayatına dikkat çekti.

Krasnodar Kray'daki geniş düzlüklerden de etkilendiğini ve İspanya'nın 5 katı büyüklüğündeki bölgede 3 milyondan daha az kişinin yaşadığını kaydeden Argello, İrkutsk'ta ise çok uluslu demografik yapının dikkatini çektiğini anlattı.

Buryatiya, kendine özgü gelenekleriyle Argello'yu etkileyen yerlerden biri oldu. İspanyol gazeteci, hem Budizmin hem de korunmuş Şaman geleneklerin etkileyici olduğuna dikkat çekti.