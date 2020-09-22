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    Vladimir Putin, BM Genel Kurulu

    Putin BM Genel Kurulu'na hitap etti, konuşma 18 dakika sürdü

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    Rusya
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    BM 75. Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazizme karşı kazanılan zaferin ve BM'nin kuruluşunun 75. yılının uluslararası toplumun ilkelerinin hatırlanması için bir vesile olduğunu söyledi.

    BM'nin değişen dünyaya adapte olması gerektiğini kaydeden Putin, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin sahip olduğu veto hakkının çalıştığını ve gerekli olduğunu belirterek bu hakkın dünyadaki gerçek askeri-siyasi dengeyi yansıttığının altını çizdi.

    Geride kalan 10 yıllık sürecin BM'nin ana görevi olan barışı koruma ve lokal krizlerin aşılmasına yardım etme görecini hakkıyla yerine getirdiğini gösterdiğini söyleyen Putin, BM Tüzüğü'nün uluslararası hukukun temel kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

    Rus lider BM Genel Kurulu'ndaki hitabında şu ifadeleri kullandı:

    * 1945'te Nazizm yenildi, saldırganlık ve nefret ideolojisi çöktü. İttifak deneyimi ve ruhu, barış ve ortak zafer için ödenen büyük bedelin anlaşılması, savaş sonrasındaki dünya düzenini inşa etmeyi mümkün kıldı. Bu düzenin temeli, bugüne kadar uluslararası hukukun ana kaynağı olarak kalan BM Tüzüğü oldu.

    * Geride kalan on yıla baktığımızda, Soğuk Savaş döneminin tüm karmaşıklıkları, köklü jeopolitik değişimler, günümüz küresel siyasetindeki entrikalar dikkate alındığında BM'nin dünyayı korumak, halkların ve kıtaların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve yerel krizlerin üstesinden gelmeye yardım etmek olan ana misyonunu hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

    * BM'nin bu muazzam potansiyeli ve deneyimi, ilerlemek için gereklidir ve iyi bir temel teşkil etmektedir. Elbette yaşanan değişikliklerin BM'nin ana organı olan Güvenlik Konseyi (BMGK) üzerinde, BMGK'nın reformuyla ilgili yaklaşımlara ilişkin tartışmalar üzerinde etkili oldu. Güvenlik Konseyi, tüm ülkelerin çıkarlarını daha bütüncül şekilde gözetmeli ancak daha önce olduğu gibi küresel yönetim sisteminde kilit unsur görevi görmeli. Bu, daimi üyelerin veto hakkı korunmadan sağlanamaz.

    * Tarih derslerinin unutulması dar görüşlülük ve sorumsuzluktur. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerini, seyrini ve sonuçlarını keyfi bir şekilde yorumlamak için politize edilen, gerçeklerin aksine spekülasyonlara dayandırılan girişimler gibi. Bu sadece Nazizme karşı savaşanların anısına karşı işlenen bir suç değil. Bu, savaş sonrası dünya düzeninin temellerine doğrudan vurulan yıkıcı bir darbedir. Bu, küresel istikrarın ciddi testlerden geçtiği, silah kontrol sisteminin işlevsiz hale geldiği, bölgesel çatışmaların azalmadığı ve terörizm, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığının oluşturduğu tehditlerin arttığı dönemde özellikle tehlikelidir.

    Genel olarak dünya ticaretini engellerden, yasaklardan, kısıtlamalardan, gayrimeşru yaptırımlardan arındırmak, küresel büyümeyi yeniden sağlamak ve işsizliği azaltmak için iyi bir destek olabilir. Uzmanlara göre bu yılın ikinci çeyreğinde dünyada istihdamda tam veya kısmi azalma, 400 milyon iş yeri kaybına eşittir ve bu işsizliğin durgunlaşmaması için, insanların umutsuzca yoksulluğun pençesine düşmeden, işlerine geri dönüp ailelerine bakabilmesi için her şey yapılmalı.

    Bu nedenle siyasetin misyonu iş dünyasının ve girişimcilerin ellerini bağlamak yerine ticaretin, ortak projelerin ve adil rekabetin önünü açmak.

    Bu çözümleri ancak birlikte geliştirebiliriz ve bu hem BM, hem G20 ülkeleri, hem de pandeminin sonuçları nedeniyle zor zamanlar geçiren ve temelde yeni ufuklara ve kalkınma boyutlarına ihtiyaç duyan diğer önde gelen uluslararası kuruluşlar için en önemli görevdir.

    * Rusya’nın bu yüksek kaliteli entegrasyon büyümesi, ‘entegrasyonların entegrasyonu’ fikri tüm Asya ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla Büyük Avrasya Ortaklığı oluşturma girişiminde yer alıyor ve günümüzdeki önemi giderek artıyor.

    Ayrıca, Rusya'nın özellikle pandemiyle mücadele için gerekli olan temel ihtiyaç ürünleri, gıda, ilaç, kişisel koruyucu gereçler için ticaret savaşları ve yaptırımlardan arındırılmış ‘yeşil koridorların’ uygulamaya konulması önerisine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.

     

    Etiketler:
    Son dakika, BM, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Vladimir Putin
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