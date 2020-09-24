Gorbaçov, Putin'in Nobel adaylığını yorumladı: Ödülün fark yaratan bir kişi tarafından alınmasının vakti geldi

Putin'in Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi, 1990 yılında bu ödüle layık görülen Gorbaçov'a soruldu.

Podyem gazetesine demeç veren Gorbaçov, "Bu ödülün 'kulis' yoluyla ya da kim bilir başka hangi yollarla alındığı dönemin her şeye rağmen geride kaldığını düşünüyorum. Bu ciddi bir sorundu ve artık ödül, fark yaratan bir kişi tarafından alınabilir" dedi.

Rus yazar ve akademisyen Sergey Komkov, Putin'in 2021 Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için 10 Eylül’de başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’ın ödüle aday gösterildiği bildirilmişti.