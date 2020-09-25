Rus uzman: Noviçok maddesi, etki bakımından nükleer bombaya benziyor

Rink, "Ancak Noviçok çok daha ucuzdu ve eğer bir savaşta kullanılsaydı, düşmanın tüm varlıkları bir bütün halinde kalacaktı. Tüm evler, tüm ekipmanlar. Sadece yıkanması gerekirdi ve daha sonra kullanılabilirdi" dedi.

Rink, Navalnıy'ın Noviçok'la zehirlenmiş olması durumunda bunu tespit etme olasılığının çok düşük olduğunu kaydetti.

Herhangi bir zehirleme vakasının üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra vücutta Noviçok izine rastlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna Rink, "Elbette Noviçok'un hızlı şekilde tespit edilmesi mümkün olmaz. Ancak aynı metabolik ürünler vücutta bir süre kalabilir. Bir şeyin iki hafta dayanabileceğinden şüpheliyim, çok şüpheliyim. Üstelik unutmayın ki, Noviçok o kadar az kullanılıyor ki, izlerini görmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Bu arada Rink, Navalnıy'da kolinesterazın etkilendiğine dair izlerin, Omsklu doktorların doğal koma sırasında uyguladıkları ilaçlar nedeniyle tespit edilmiş olabileceğini belirtti.

Rus uzman, "Doğal komada doktorların ilk eylemi kolinomimetiklerin veya antikolinerjiklerin uygulanmasıdır. Bu nedenle, bir şeylerin kolinesteraz üzerinde etkisi olduğu söyleniyorsa, elbette bunu doktorlar verdi. Bu konuda hiçbir şey uydurmaya gerek yok. Bu, Omsk doktorlarının yaptığı ilk şey. Kaldı ki, her nedense Omsk'ta Navalnıy'ın henüz yeni zehirlendiği iddia edilmesine rağmen böyle bir etki olmadı ama iki hafta sonra Almanya'da birdenbire böyle bir etki tespit edildi. Bu, aklı başında herkes için garip değil mi?" diye vurguladı.

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşan ve Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılan yapılan testlerin zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından önceki gün taburcu olmuştu.