Rus Dışişleri: Facebook'un Rus hesapları kapatması ülkenin iç işlerine müdahale

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Rus hesapları engellenmesi hakkında yorumda bulundu.

Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Facebook’un ‘yabancı müdahalelere karşı politikasının’ ihlali nedeniyle Rusya’dan 3 hesap ağını engellendiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Facebook’un açıklamasında 'etkisiz hale getirildi' ifadesini kullandığına dikkat çekerek, "Etkisiz hale getirmişler. Yani böylelikle Rusya tarafından ABD, toplum, kullanıcılar ve diğerlere karşı bir nevi saldırganlık eylemleri olduğu hissini oluşturuyorlar. Bu şirket ABD başkanlık seçimi gibi önemli bir olayın arifesinde ulusun, halkın küresel çıkarlarını koruyormuş. Buna işte kamuoyunu şekillendirmek deniyor" diye konuştu.

Rus hesaplarının engellenmesinin 'gündem oluşturma unsuru' olduğunu söyleyen Zaharova, "Eskiden sansür, bir bilginin yayınlanmasına getirilen yasak anlamına geliyordu, şimdi sansür çok daha ileriye gitti, sadece bir yasak unsuru değil, daha ziyade bilgi alanı modellenmesi haline geldi. Şimdi en önemli soru şu, hangi alanın modellenmesi? ABD’nin mi? Bana öyle geliyor ki, söz konusu olan bizim iç işlerimize müdahale, çünkü söz konusu olan bilgi kaynaklarımızın engellenmesi" ifadelerini kullandı.