Putin, 'Terminatör' ile 'tanıştı'

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, tatbikatı yerinde takip eden Putin'e tatbikatta çeşitli görevleri yerine getiren Terminatör tank destek araçlarını (Terminatör-2) tanıttı.

Gerasimov, "Terminatör'ler yaklaşık 10 yıl önce geliştirildi ancak daha sonra kullanılmadı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla bu aracı inceledik ve ordunun envanterine dahil edilmesine karar verdik. Dört 'Ataka' güdümlü tanksavar füzeleri 6 km menzildeki hedefleri vurabiliyor, ayrıca 37 milimetrelik iki topçu silahı var" dedi.

Terminatör-2 zırhlıları, 2 adet 30 milimetrelik 2A42 otomatik top, 4 adet Ataka-T tanksavar füzeleri fırlatma mekanizması, iki adet AG-17D otomatik bomba atar ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış durumda.

Terminatör-2'nin üzerindeki atış kumanda sistemi, araçtaki operatörlere uzak mesafelerdeki küçük hedefleri dahi gece-gündüz ve ağır hava koşullarında ayırt etmesini sağlıyor. Terminatör-2'nin 3 operatör tarafından kullanılması, 360 derecelik alanda aynı anda 3 farklı hedefi vurma imkanı tanıyor.