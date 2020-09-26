Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Kovid-19’u geçiren hastalarda antikor daha hızlı oluşuyor

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının Kovid-19’u geçirenlere de uygulandığını ve bu kişilerde antikor gelişme sürecinin sağlıklı kişilere göre daha hızlı olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Gintsburg, Sputnik V’nin Kovid-19’u geçirenlere de uygulandığını ve bu kişilerde antikor gelişme sürecinin sağlıklı kişilere göre daha hızlı olduğunu ifade etti

Gintsburg, "Aşının koronavirüsü geçiren kişilerin vücutlarını nasıl etkilediği konusunda araştırma yapıldı mı?" sorusuna, “Evet, ilk olarak hafif biçimde hasta olanlar aşılandı, antikor titreleri virüsle temas etmeyen bir kişide normalden çok daha hızlı artış gösterdi” yanıtını verdi.

Gintsburg ayrıca koronavirüsle temas eden, hatta hastalığı geçiren kişilere ikinci doz aşıyı yaptırmadan, bunun gerekli olup olmadığını anlamak için koruyucu antikorların titresini öğrenmelerinin tavsiye edildiğini ifade etti.

‘Sputnik V çocuklarda burundan uygulanabilir’

Kovid-19 aşısı çocuklarda araştırılmaya başladığında burundan uygulama yolunun seçilebileceğini söyleyen Gintsburg, şöyle konuştu:

“Büyük bir olasılıkla, böyle bir ihtimali dışlamıyorum. Aşı çocuklar üzerinde araştırılmaya başlandığında bu yolu kullanacağız.”

‘Gamaleya Merkezi aşı geliştirilirken hackerların saldırısına uğradı’

Gintsburg, Sputnik V aşısının geliştirildiği sırada Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını ifade etti:

“Hacker saldırıları oldu, fakat aşı ile ilgili olup olmadığı konusunda, IT uzmanı olmadığım için yorumda bulunamam, ancak gerçekten de geliştiricilerimizin bilgisayarlarını kırmaya yönelik girişimler olmuştu.”