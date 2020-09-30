Rus Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan elçileriyle planlı görüşmeler yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan büyükelçileriyle planlı görüşmelerin devam ettiğini, görüşmenin ardından medya için bir açıklama yapılacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Planlı görüşmeler yapılıyor, bittikten sonra medya için ilgili açıklama yapılacak” ifadesini kullandı.

‘Rusya’da yaşayan Azeri ve Ermeniler arasında şiddet olaylarının önlenmesi görüşüldü’

Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Andrey Rudenko ve Dışişleri Bakanı Aleksandr Gorov ile görüştüğünü belirterek, “Onların bugün Ermeni mevkidaşımla görüştüğünü biliyorum. Bir kez daha diasporamızla, burada yaşayan Azerbaycan vatandaşları ile görüşmemiz için beni davet ettiler. Dağlık Karabağ’daki gerilimin tırmanmasıyla ilgili Rusya topraklarında daha önce Temmuz ayında Moskova’da yaşananlara benzer şiddet olayların tekrarlanmaması yönünde idari organlarının talebi iletildi” dedi.

Bülbüloğlu, “Rusya tarafının, toprakların düzenin olması, etnik çatışmaların olmaması yönündeki doğal isteği. Bu uyarıya anlayışla yaklaşıyoruz, bu doğru. Elbette biz, Rusya topraklarında böyle çatışmaların olmaması için her şey yapacağız” diye ekledi.