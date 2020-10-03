Kremlin: Rusya barış gücünü Karabağ’a ancak Bakü ve Erivan’ın rızasıyla gönderebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barış gücünü resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’a ancak Bakü ve Erivan’ın rızasıyla gönderebileceğini belirtti.

Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın bunu ancak Azerbaycan ve Ermenistan’ın rızasıyla yapabileceğini ifade etti.

Peskov, “Barış gücü sadece her iki tarafının da rızasıyla oraya girebilir” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Rus barış gücünün Karabağ'a girmesinin görüşülmesi olasılığını dışlamamıştı

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir gazetecinin ilgili sorusu karşısında Rus barış gücünün Karabağ'a girmesinin görüşülmesi olasılığını dışlamamış, ancak bu konunun Moskova ile ikili diyalog çerçevesinde değil, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında görüşülebileceğini söylemişti.

Paşinyan Rusya’nın Minsk Grubu eş başkanlarından biri olduğunu hatırlatmış, Rusya ve Ermenistan’ın güvenlik alanında yaptıkları derin işbirliği çerçevesinde kurulacak diyalog gündeminde ‘daha fazla çeşitlilik olabileceğini’ söylemişti.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.