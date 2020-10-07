Rusya’dan Kırgızistan’daki tüm siyasi güçlere istikrar için sorumluluk alma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Kırgızistan'daki tüm siyasi güçlere ülkenin iç istikrarını ve güvenliğini korumak için sorumluluk alma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kırgızistan'daki tüm siyasi güçlere ülkenin iç istikrarını ve güvenliğini korumak için sorumluluk alma çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Cumhuriyet için bu kritik anda tüm siyasi güçleri, iç istikrarı ve güvenliği korumak için bilgelik ve sorumluluk göstermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

'Kırgızistan’da hukuk alanında barışçıl çözüm bulunmasını umarız’

Moskova’nın, Kırgızistan'daki durumun hukuk alanında barışçıl bir şekilde çözüleceğini umduğu kaydedilen açıklamada, “Rusya, stratejik ortağı ve müttefiki olan Kırgızistan'ın iç siyasi istikrarının, bu ülkenin tüm dost halkının güvenliğinin ve refahının sağlanmasını arzu ediyor” ifadelerine yer verildi.

Mevcut durumda önceliğin, anayasası ve mevzuatı çerçevesinde Kırgızistan Cumhuriyeti’nin geleceğe dönük demokratik gelişimi için koşulların sürdürülmesi olduğu ifade edilen açıklamada, “Krizin hukuki alanda, müzakerelerle ve güç kullanılmadan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz” denildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan ve tekrarını isteyen siyasi parti temsilcileri, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede yaklaşık 200'ü güvenlik mensubu olmak üzere 700'e yakın kişi yaralanmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.