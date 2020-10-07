Putin ve Aliyev, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Dağlık Karabağ’ı konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak doğum gününü kutladı. İkili Dağlık Karabağ’daki gerginliğin tırmanmasından beri ilk kez görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev Putin’i telefonla aradı. Aliyev, doğum günü vesilesiyle Putin’e görevinde başarılar ve sağlık dileklerini iletti.

Liderler görüşmede Dağlık Karabağ’daki gergin durumu ele aldı.

İkili ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkileri de konuştu.