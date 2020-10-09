Moskova'daki Karabağ görüşmelerinden ilk görüntüler

Sputnik muhabirinin aktardığına göre üç ülkenin dışişleri bakanları yuvarlak masadaki yerlerini aldı. Lavrov ortada, mevkidaşları ise sağında ve solunda oturdu. Salonda heyetler de bulunuyor.



Görüşmenin basına açık kısmı sadece birkaç saniye sürdü, ardından görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

Moskova’daki üçlü görüşme ile neredeyse eş zamanlı olarak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ulusa seslenişte, Erivan’a müzakere formatına geri dönmek ve askerlerini Karabağ’dan çekmek için son şans verdiklerini söyledi.

Erivan, Moskova’daki görüşmelere daha itidalli yaklaşıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, görüşme gündeminin kesinlikle sadece ateşkes, esir ve cenaze değişimi dahil insani sorunların çözümüyle ilgili olması gerektiği kaydedildi.