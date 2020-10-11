Gorbaçov: Karabağ için varılan ateşkes anlaşmasını destekliyorum, gerçek müzakerelere de başlanmalı

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Dağlık Karabağ'da ateşkes için varılan anlaşmayı destekleyerek, bu noktada durulmaması ve gerçek müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Moskova’da 10 saati aşkın zorlu istişarelerin ardından vardıkları ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Sputnik’e konuşan Gorbaçov, "Alınan kararı destekliyorum" diyerek, ateşkes anlaşmasının imzalanmasında Rusya’nın aktif rol oynadığına dikkat çekti.

Eski Sovyet lideri ayrıca bu noktada durulmaması ve çok zor olsa da gerçek müzakerelerin başlatılması, uzun süredir devam eden bu sorunun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fakat meselenin ateşkesle sınırlı tutulmaması çok önemli, bu nedenle iki ülkenin çatışmanın çözümünü müzakere etme taahhüdü çok önemli. Çok zorlu müzakere olacak. Sorun ağır ve eskilere dayanıyor. Fakat yıllarca, on yıllarca çözümsüz bırakamazsınız. Bu ilk adımı gerçek müzakereler takip etmeli."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.