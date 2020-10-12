Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği ‘canlı’ aşı ile ilgili açıklama: Klinik testlerde yan etkiler gözlemlenmiyor

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının devam eden klinik testlerin sonuçlarının başarılı olduğu bildirildi.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Genel Müdürü Aydar İşmuhametov, kurum bünyesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının devam eden klinik testlerin sonuçlarının başarılı olduğunu belirtti.

İşmuhametov, “Aşımızın Novosibirsk kentindeki testleri üç gündür başarıyla devam ediyor, katılımcılarda enjeksiyon yerinde ağrı dışında herhangi bir yan etki gözlemlenmedi” açıklamasında bulundu.

İşmuhametov daha önce Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği aşıda bulaşıcı özelliklerini yitirecek şekilde işleme tabi tutulan, fakat aynı zamanda bağışıklık tepkisi oluşturma yeteneğini koruyan SARS-CoV-2 virüsünün kullandığını açıklamıştı.

Virologların varsayımına göre virüsün kullanıldığı aşının on yıllar boyunca bağışıklık sağlaması mümkün.

İşmuhametov, aşı testlerine 3 binden fazla kişinin katılacağını, aşılama sonrasında katılımcıların 16 gün boyunca hastanede izolasyonda kalacaklarını ve doktor gözetiminde tutulacaklarını belirtmişti.

Testlerin ikinci aşamasının önümüzdeki kasımda tamamlanması bekleniyor.