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    Vladimir Putin

    Putin: Rusya, Ukrayna ile ekonomik işbirliğini tam olarak canlandırmaya hazır

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    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova’nın Kiev ile tam teşekküllü ekonomik işbirliğini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

    Hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Kiev ile tam teşekküllü ekonomik işbirliğini yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

    Pyotr Poroşenko
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    Putin, “Ukrayna ile tam teşekküllü etkileşimi yeniden canlandırmaya her zaman hazırız. Eskiden işletmelerimiz arasındaki işbirliğinin derinlik seviyesi çok yüksekti ve bu, karşılıklı yarar, kar getiriyordu, insanların işlerinin korunmasını ve hak ettikleri maaşları almalarını sağlıyordu. Biz, Ukraynalı ortaklarla tam teşekküllü ekonomik işbirliğini yeniden canlandırmaya hazırız” diye konuştu.

    Putin Ukraynalı üç şirkete uygulanan yaptırımların kaldırılmasına izin verdi

    Rus lider, Başbakan Mihail Mişustin’in Ukraynalı üç şirketin ürünlerinin Rusya’ya ithal edilmesine izin verilmesi önerisini destekledi.

    Ukrayna Yaşam İçin Muhalefet Platformu hareketinin lideri Viktor Medvedçuk ile geçen hafta görüştüğünü hatırlatan Mişustin, görüşmede Ukraynalı sanayicilerin bazı şirketlere Rusya pazarına erişimlerinin sağlanması taleplerinin de ele alındığını vurguladı ve Ukraynalı Bratslav şirketinin, Bar Makine İmalat Fabrikası’nın ve Rubejnoe Karton ve Ambalaj Fabrikası’nın ürünlerinin Rusya’ya ithalatına izin verilmesini önerdi.

    Başbakanın önerisini destekleyen Putin, yaptırımları ‘Moskova’nın getirmediğini’ ve Kiev ile ‘tam teşekküllü işbirliğinin yeniden canlandırmaya’ hazır olduğunu ifade etti:

    “Bizim (yaptırım olarak) attığımız tüm adımlar sadece yanıt niteliğinde. Bunun bizim tarafımızdan atılan ilk adım ve bir iyi niyet jesti olduğunu varsayalım.”

    Mişustin ise Rusya’nın bu kararına aynı şekilde yanıt vermesini umduğunu belirtti:

    “Üreticilerimizin çıkarları tamamen gözetilecek. Bu konuda (Rusya) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı böyle bir kararın etkisini dikkatlice inceledi. Gelecekte Ukraynalı meslektaşlarımızın iyi niyet jestimize nasıl yanıt vereceklerine bakacağız. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde eşitlik ilkesine göre ilerleyeceğiz.”

    Ekonomik ilişkiler 2015’te kötüleşmişti

    Moskova ile Kiev arasındaki ekonomik ilişkiler, 2015 yılında Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun BDT içindeki serbest ticaret bölgesinin kaldırılması yönünde karar alması ve bazı Rus mallarına ambargo koyması nedeniyle kötüleşmişti. Ardından yaptırım listeleri defalarca genişletilmişti.

    Rusya bu adımlara benzer şekilde karşılık vererek, yakıt teslimatlarını sınırlandırmanın yanı sıra, daha önce belli başlı makine imalat ürünlerinin, hafif sanayi, metal işleme, boru, kağıt ve karton, giysi ve ayakkabı gibi ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

    Etiketler:
    Ukrayna, Kiev, Moskova, Rusya, Vladimir Putin
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