Rusya Sayıştay Başkanı: Petrol fiyatlarının mevcut çöküşü kısa ömürlü olacak

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dünya piyasasında petrol fiyatlarının mevcut çöküşünün kısa ömürlü olacağını, yakın gelecekte varil başına fiyatın 40 dolara döneceğini ve uzun süre bu seviyede kalacağını söyledi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe ve Vergi Komitesi toplantısında konuşan Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 dolar veya daha yüksek olacağını tahmin ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Diğer alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkması ve farklı ülkelerde benimsenen enerji çeşitlendirme programlarının ortaya çıkması ve enerji tüketimindeki yapısal değişiklikler nedeniyle yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkacak daha da büyük riskleri değerlendirmemiz gerekiyor, yani 40 doların ve hatta 30 doların altındaki bir fiyat doğal hale gelebilir.”

Gelecekte petrol tüketimini tamamen azaltabilecek ve fiyatlarını düşürebilecek önemli yapısal değişikliklerin beklendiğinin altını çizen Kudrin, “Bu nedenle, orta vadede, devlet harcamalarını daha yüksek düzeyde tutma fırsatına sahibiz, ancak daha uzun vadede kalkınma ve ihracat açısından petrol dışı sektörün ekonomik çeşitlendirilmesi ve büyümesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.