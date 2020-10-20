Putin'den Macron'a Paris'te öldürülen öğretmen için başsağlığı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Macron, Fransız tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, 16 Ekim'de Paris yakınında gerçekleşen saldırı sonucu bir Fransız öğretmenin barbarca katledilmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Bu bağlamda taraflar, terörle ve aşırılıkçı ideolojisinin yayılmasıyla mücadelede ortak çabaların aktif hale getirilmesine ilgi gösterdiklerini teyit etti.

Putin, Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımlar hakkında bilgi verdi

Görüşmede Dağlık Karabağ'da oluşan son durum detaylı bir şekilde ele alındı. Rus lider, askeri faaliyetlerin tırmanmasını önlemeye ve Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm bulunması amacıyla müzakereleri en kısa sürede yeniden başlatmaya yönelik adımlar hakkında bilgi verdi.

Taraflar, 10 ve 17 Ekim'de sağlanan ateşkes mutabakatlarına uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Putin ve Macron, AGİT Minsk Grubu eş başkanları olarak ve BM Güvenlik Konseyi dahilinde Rusya ve Fransa'nın yakın koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Taraflar, temasların farklı düzeylerde sürmesini kararlaştırdı.

Geçen hafta Paris'te bir kişi, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği ileri sürülen bir ortaokul öğretmenini başını keserek öldürmüştü. Şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Emmanuel Macron, cinayeti terör saldırısı olarak tanımlamıştı.