Snowden, Rusya'da süresiz oturma izni aldı

Sputnik'e konuşan Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, Snowden'in Rusya'da süresiz oturma izni aldığını ifade etti.
Rusya'daki kanunların Snowden'a süresiz ikamet izni alma imkanı sunduğunu kaydeden Kuçerena, oturma iznini uzatma sürecinin yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uzadığını ancak beklenen cevabı aldıklarını söyledi.
2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Snowden, şubat ayında oturma izninin uzatılması için başvuru yapmıştı.
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