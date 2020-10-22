Rusya Başbakanı Mişustin, Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında hayatını kaybeden doktorlara devlet ödülü verdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, aralarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi sırasında hayatını kaybeden doktorların da olduğu sağlık çalışanlarına devlet ödülü verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına devlet ödülü verdi.

Mişustin, ödüle layık görülen sağlık çalışanlarının yakınlarının da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Aileniz ve arkadaşlarınız insan hayatını kurtarmak gibi çok zor bir meslek seçti. Bu asil ve tehlikeli bir iş. Ne yazık ki, başkalarına yardım ederken kendi hayatlarından oldular. Tüm hayatını başkalarının sağlığına adayan böyle iyi ve güçlü insanların gitmesi çok zor ve adaletsiz."

Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları arasında yer alan St. Petersburg Canelidze Acil Tıp Araştırma Enstitüsü doktoru Larisa Veselago, aynı araştırma enstitüsünde ameliyathane hemşiresi Valentina Şujina ve Moskova’daki Puçkova Ambulans ve Acil Tıbi Yardım İstasyonu sağlık görevlisi Sergey Yevteyev, Nikolay Pirogov Nişanı ile ödüllendirildi.

Mişustin ayrıca, Bakulev Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Merkezi Başkanı Leo Bokeriya, ‘Anne ve Çocuk’ Şirketler Grubu Genel Müdürü Mark Kurtser ve diğer sağlık çalışanlarına da devlet ödülü verdi.