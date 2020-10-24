Azak Denizi'nde Rus tankerinde patlama: 13 kişilik mürettebattan 6’sı kurtarıldı

Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından iki patlama meydana geldi, gemide bulunan 13 mürettebattan 6’sı kurtarıldı.

Bölgenin acil durumlar servisinden bir yetkili, Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından iki patlama meydana geldiğini, gemide bulunan 13 mürettebattan 6’sının kurtarıldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan yetkili, "Azak Denizi sularında bir petrol tankerinde çıkan yangın sonucu, petrol ürünleri bölmelerinde iki patlama meydana geldi, gemide bulunan 13 mürettebattan 6’sının kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Tanker mürettebatından toplam 10 kişi Sirius römorkörüne tahliye edildi, kayıp 3 kişiyi arama ve olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor.