Kovid-19’la mücadelede yardım için Rus askeri doktorlar Kurgan bölgesine gönderilecek

Kurgan Bölgesi Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan askeri doktorların Kovid-19'la mücadelede yardımcı olmak için bölgeye gideceklerini duyurdu.

Kurgan Bölgesi Vali Yardımcısı Larisa Kokorina, bakanlığın resüsitatör, göğüs hastalıkları uzmanı ve anestezistlerden oluşan 20'den fazla askeri doktoru bölgeye göndermeyi planladığını belirtertti.

Kokorina, "Bu tür durumlarda tecrübeleri olan uzmanlar. Bunlar ayrıcaü halihazırda pandemic koşullarında çalışan personelin yükünü hafifletmemizi sağlayacak uzmanlar" ifadelerini kullandı.

Güney Ural Devlet Tıp Üniversitesi uzmanlarının da bölgeye ulaştığı ve 2 No’lu Kurgan şehir hastanesinde çalışmaya başladıklarını kaydeden Kokorina, şöyle devam etti:

"Bu sağlık kurumunun temelinde bölgesel bir metodolojik merkezin oluşturulması planlanıyor. Bu merkez, Kovid-19 hastalarını tedavi eden sağlık kurumlarına destek sağlayacak. Böyle bir merkezin oluşturulmasında, Kurgan doktorlarına Çelyabinsk’ten meslektaşları da yardım edecek."

Ayrıca, Herzen Moskova Kanser Araştırma Enstitüsü ve Tümen’den doktorların da 30-31 Ekim'de bölgeye gitmesi bekleniyor.

Daha önce, Kurgan bölgesi doktorları Kovid-19 ile mücadelede yardımcı olmaları için askeri doktorlar göndermeleri talebiyle Rusya Devlet Başkanı Putin'e başvuruda bulunmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastalarının tedavisinde yardımcı olmak için bir gün önce bölgeye uzmanlar göndermişti.