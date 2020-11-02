Klimov: Rus sistemlerinin bulunduğu ülkelere 'demokrasi ihracı' zordur

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Rusya Federasyon Komitesi Ulusal Egemenliği Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, ABD'li senatörlerinin tasarısının hem ticari hem de siyasi gerekçelere dayandığını ifade etti.

ABD'li senatörlerin özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit oluşturan yabancı sistemler ve silahlar satın alan devletlere avcı uçağı satışına yasak getirilmesi yönündeki yasa tasarısını değerlendiren Klimov, tasarının sadece ABD'nin silah pazarındaki çıkarlarının teşvikine yönelik olmadığını, kararda siyasi gerekçelerin de etkili olduğunu kaydetti.

Klimov, "Eğer zamanında Sırbistan S-400 komplekslerine sahip olsaydı, NATO'nun tüm hava filosu Sırbistan topraklarına düşmüş olurdu. Rus sistemlerinin bulunduğu ülkelerde 'demokrasiyi' dayatmak zordur" dedi.

'Özellikle Türkiye'ye yönelik değil'

Rus senatör, yasa tasarısının özellikle Türkiye'ye yönelik olmadığını, küresel silah pazarındaki etkinin genişletilmesini ve ABD'nin siyasi çıkarlarının korunmasını öngördüğünü vurguladı.

'Ankara NATO'dan çıkarsa, NATO zor durumda kalır'

Türkiye ile NATO arasındaki anlaşmazlıklar hakkında da konuşan Klimov, "Eğer Ankara NATO'dan çıkarsa, NATO zor durumda kalır. Şu anda İttifak, Türkiye'yi bir şekilde dizginlemeye çalışıyor" diye konuştu.

Breaking Defense, ABD'li senatörlerin özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit oluşturan yabancı sistemler ve silahlar satın alan devletlere avcı uçağı satışına yasak getirilmesi üzerinde durduklarını yazmıştı.

Türkiye S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test etmişti. Test kapsamında fırlatılan üç füze hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu durum Washington'u bir kez daha rahatsız ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.