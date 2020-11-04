Putin'den hükümete sera gazı emisyonlarını azaltma talimatı

Putin'in imzaladığı kararnameye göre hükümetin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 70'e varan oranda azaltılmasını sağlaması gerekiyor.

Putin hükümete, 2050 yılına kadar Rusya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasını öngören bir strateji geliştirme ve onaylama talimatı da verdi.

Anlaşmada ne var?

Paris Anlaşması, sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve yüzyılın ikinci yarısında iklim sorununun çözülmesi gerektiğini dikkat çekerek, mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereken küresel bir eylem planı ortaya koymaktadır. Ana hatları şöyle:

* Küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine göre 2°C’nin daha altında tutan ve hatta 1.5°C ile sınırlamayı amaçlayan uzun vadeli bir hedef koyuyor.

* Tüm paydaşlara, yatırımcılara, işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve politika yapıcılara temiz enerjiye küresel geçişin vazgeçilmez olduğuna ilişkin açık mesaj yolluyor.

* Tüm emisyonların yaklaşık yüzde 98’inden sorumlu 189 ülkenin sunduğu ulusal iklim planlarına (INDC) ilişkin hedeflerini yerine getirmelerine dair taraflara yasal yükümlülük getiriyor bu sebeple yurt içi azaltım önlemlerini devam ettirmekle sorumlu kılıyor.

* İklim finansmanıyla uyum ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine bağlı gelişen kayıp ve zararlara ilişkin ihtiyaçları ortaya koymaya yarayacak hükümlerin yer aldığı büyük bir dayanışma paketi sunuyor.

* Uyum konusunu ilk kez kapasite geliştirme, iklim değişikliğine direnç ve iklim değişikliğinden etkilenebilirlik konularını içerecek şekilde bir küresel hedef haline getirdi.