Putin, yeni hükümet kurma düzenine ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliklerine uygun olarak hükümetin kurulması için yeni bir prosedür sağlayan federal yasayı imzaladı. Yeni anayasaya ilişkin söz konusu kanun, devletin resmi internet portalında yayınlandı.

Rusya lideri Putin, temmuz ayında kabul edilen anayasa değişikliklerine uygun olarak hükümetin kurulması için yeni bir prosedür içeren federal yasayı onayladı. Artık yürütme yetkisi, önceki yasadan farklı olarak sadece hükümetin değil, Devlet Başkanının yönetimi altında hükümet ve diğer federal organların idaresinde olacak.

Yeni yasa ayrıca başbakanın atanması prosedürünü de değiştiriyor: Devlet başkanı, başbakanı artık yalnızca adayın, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması tarafından onaylanmasının ardından atayabilecek. Ancak milletvekilleri adayı üç kez reddederse, devlet başkanının kendisi bir başbakan atama yetkisine sahip olacak.

‘Hükümetin güç bloğu’ devlet başkanı tarafından atanacak

‘Hükümetin güç bloğu’ olarak tabir edilen savunma, içişleri, acil durumlar, adalet ve dışişleri bakanları da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi ile görüştükten sonra devlet başkanı tarafından atanacak.

Bakanlar kurulunun geri kalan üyeleri, başbakanın önerisi üzerine Devlet Duması tarafından onaylanarak seçilecek.

Bunun yanında, başbakan yardımcısı ve bakan adayları da üç kez önerilebilecek ve eğer Devlet Duması onları üç kez reddederse, devlet başkanı adayları kendisi atayabilecek.

Başbakanın görevden ayrılması hükümetin diğer üyelerinin istifasını gerektirmeyecek

Bir diğer önemli değişiklik ise, artık başbakanın görevinden ayrılması tüm bakanlar kurulunun istifasını gerektirmiyor olması. Bu durumda devlet başkanı başbakanın yerine başkasını getirip hükümetin diğer üyelerini görevlerinde bırakabilecek.

Bakanlar Kurulunun yapısı, daha önce olduğu gibi, devlet başkanın kendisi tarafından belirlenecek.

Bunun dışında federal yasa çerçevesinde, sadece hükümet toplantısında belirlenebilecek mali destek tutarı 100 milyon rubleden 500 milyona çıkartırılarak beş kat artırılıyor.

Yasa, resmi yayınlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş sayılacak.