Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı: Elimizde koronavirüsün insan ürünü olduğuna ilişkin güvenilir veri yok

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Uluslararası Rus haber ajansı Rossiya Segodnya’nın direktörü Dmitriy Kiselev’e röportajında, “Elimizde, bunun insan ellerinin ve insan zekasının ürünü olduğuna ilişkin makul ve güvenilir veri yok. Bu yüzden bunun doğal menşeili bir ürün olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Rus bilim insanlarının virüsün menşeinin bir prensip meselesi olmadığını dile getiren Narışkin, Rus bilim insanlarının salgına karşı mücadeleyle meşgul olduğunu kaydetti.

İstihbaratın, Kovid-19’a karşı mücadele için gereken bilgiyi hükümete verdiğini söyleyen Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dış İstihbarat Servisi içerisinde önemli analiz kaynaklarına sahip olduğumuz için elbette bu elde edilen büyük miktardaki bilgiyi işlemden geçirip ilgili servislere, bakanlıklara, hükümete sunuyoruz. Bu, bizim rolümüz, bu kötülüğe karşı mücadeleye olan katkımız."

ABD’nin, kendi koronavirüs aşısını oluşturma çalışmalarına Rusya’nın engel olduğu iddialarının saçmalık olduğunu ifade eden Narışkin, “Bu sadece bir şekilde kendi noksanlarını gizleme olasılığı” diye ekledi.