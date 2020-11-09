Putin, hükümete Kovid-19'la mücadele için bölgelere ek kaynak ayırma talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik ilaç alımları için federal bütçeden bölgelere yarına kadar ek kaynak aktarılması talimatı verdi.

Putin, kasım ayı başında bölgelere 5 milyar rublenin üzerinde kaynak aktaran hükümete koronavirüsle mücadele için bölgelere yapılan yardımı artırma talimatı verdi.

Kremlin'in internet sitesinden yayınlanan talimat listesine göre ayakta tedavi gören Kovid-19 hastalarının ücretsiz ilaç satın alabilmeleri için Rusya federal bütçesinden bölgelere ek kaynak aktarılması yönünde hükümete talimat verdi.

Söz konusu kaynaklar, koruyucu donanım alınması, test sayısının artırılması, hastaların ve sağlık çalışanlarının ulaşımının sağlanması, hastanelerin teknik kapasitesinin artırılması ve diğer koronavirüsle mücadele faaliyetleri için de kullanılacak.

Koronavirüsle mücadele merkezinden bugün yapılan Rusya'da son 24 saatte vaka sayısının 21 bin 798 arttığı ve bunun ülkede şimdiye kadar gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtilmişti.