Rusya'da bir asker, üç silah arkadaşını öldürdü

Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde askerlik görevini yapan bir asker, üç silah arkadaşını öldürdü. Anton Makarov adlı saldırgan er, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05:00 sularında Voronej'deki Baltimor hava üssünde görev yapan 20 yaşındaki Makarov, nöbet noktasını denetlemek üzere gelen kişilere baltayla saldırdı.

Balta darbesiyle Binbaşı Sergey Yermoleyev'i yaralayıp silahını alan Makarov, daha sonra rastgele ateş açtı. Yermoleyev'in yanı sıra iki Onbaşı Sergey Kajokin ve er Ninail Aktaliyev açılan ateş sonucu hayatını kaybederken kurşunların hedefinde kalan bir kişi yaralandı.

Olayın ardından kaçmayı başaran Makarov, havadan ve karadan düzenlenen operasyonla Voronej'e 47 km mesafedeki Zemlyansk köyünde yakalandı. Makarov, hiçbir şekilde direnmeden güvenlik güçlerine teslim oldu. Makarov hakkında cinayet ve silah kaçırma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada Rusya Batı Askeri Bölgesi'nden bir kaynak, Makarov'un bu eylemi cinnet sonucu gerçekleştirmiş olabileceğini ifade etti.

Rusya'da büyük ses getiren benzer bir olay geçen yıl yaşanmıştı. Zabaykalsk bölgesinde bir asker, 8 silah arkadaşını öldürmüştü.