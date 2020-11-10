Zaharova: Rus-Türk gözlem merkezinin barış gücüne dahli söz konusu değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya24 televizyonuna açıklamasında "Bu noktada şunu net bir şekilde anlamak gerekir ki, söz konusu olan ortak açıklamada belirtilen barış gücü çabaları değil, tamamen farklı misyon, ortak çabaların farklı bir kısmı. Bunları birbirinden ayırmak lazım, bunlar farklı şeyler" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum, bunlar birbiriyle bağlantılı değil, bunlar aynı şey değil, farklı şeyler. Söz konusu açıklamada yazılan barış gücü çabaları değil. Bir kez daha dikkat çekiyorum, bu merkez Azerbaycan topraklarında yer alacak" dedi.