Rusya’da günlük koronavirüs vakası sayısı ilk defa 22 bini geçti

Rusya’da bir gün içinde 22 bin 702 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede pandeminin başından beri vaka sayılarında bu denli yüksek bir günlük artış görülmemişti.

Rusya’da koronavirüsün yayılımını önleme nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri ülkede son bir gün içinde 22 bin 702 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamasını yaptı. Şimdiye dek görülmemiş bir artış olan 22 bin 702 yeni vaka ile ülkede bugüne dek kayıtlara geçmiş toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 253 yükselmiş durumda.

Koronavirüsle ilişkili olarak son bir günde hayatını kaybedenlerin ise 391 kişi olduğu kaydedildi. Pandeminin başından beri toplam can kaybı 32 bin 834’e çıktı.

Ülkede son bir günde, daha önce pozitif olduğu belirlenen 18 bin 626 kişininse sağlıklarına kavuştuğu belirtildi.

Rusya’da vaka artışları nedeniyle tam bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi. Ancak eğlence sektöründe faaliyet gösteren yerlerin kapanış saatlerine ya da kabul edecekleri izleyici sayısına kısıtlamalar getirilmiş durumda.