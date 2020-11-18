Rusya Savunma Bakanlığı: Laçin koridorunda 28 kilometrelik bölüm güvenli sivil ulaşıma açıldı

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunun mayın ve patlayıcı maddelerden tamamen temizlendiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Stepanakert'e kadar olan 28 kilometrelik bölümün güvenli sivil ulaşıma açıldığını ifade etti.

Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Rus barış gücü bünyesindeki istihkam birlikleri, Laçin koridorunu mayınlardan, patlayıcı maddelerden, zarar görmüş teçhizat ve araçlardan tamamen temizledi ve yolun Stepanakert'e kadar olan 28 kilometrelik bölümü bu sabah saat 10:00'dan itibaren güvenli sivil ulaşıma açıldı" dedi.

'1207 sığınmacı evlerine döndü'

Konaşenkov, dün Ermenistan topraklarındaki 482 sığınmacının çatışmalar nedeniyle terk ettikleri Dağlık Karabağ'daki evlerine döndüğünü ve 14 Kasım'dan itibaren evine dönen sığınmacı sayısının 1207 olduğunu bildirdi. Savunma Bakanlığı sözcüsü, sığınmacıların bulunduğu konvoyların güvenliğinin Rus barış gücü ve askeri polisi tarafından sağlandığını kaydetti.

Konaşenkov, varılan mutabakatlara uygun olarak cenaze değişiminin sürdüğünü belirterek bu sürecin Rus barış gücü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin koordinasyonunda yürütüldüğünün altını çizdi.

'Cephe hattının tamamında ateşkese uyuluyor'

Bu arada Konaşenkov, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'daki ateşkesi 25 gözlem noktasından 24 saat kesintisiz olarak izlediğini ve ateşkese cephe hattının tamamında uyulduğunu söyledi.

Güney ve kuzey sorumluluk bölgelerinde 9'ar, Laçin koridorundaki Zabuh-Lısogorsk-Zarıslı karayolu boyunca 7 gözlem noktasının bulunduğunu anlatan Konaşenkov, barış gücü operasyonunun Stepanakert'e kurulan Rus barış gücü karargahından yönetildiğini ekledi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı.