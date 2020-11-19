Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi göçmenler için portal açıyor

Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi (DSMR) Başkanı Albir Krganov, DSMR’nin 25 Kasım’da tüm inanç ve milletlerden göçmenler için federal bir portal açacağını söyledi.

Rus basınına konuşan Krganov, daha önce göçmenlerin yasal korunması ve kültürel adaptasyonu için bir federal merkez kurulduğunu hatırlatarak "25 Kasım'da farklı güncel uygulamalar ve Rusça, Tacikçe, Özbekçe ve Kırgızca dillerini kapsayan yeni bilgi portalı rosmigrant.rf (rosmigrant.ru) hizmete açılacak" dedi.

DSMR’nin ‘Göçmen ABC'si" adında bir dizi kitap ve eğitim videoları hazırlamaya başladığını belirten Krganov, "Projemizin başlangıcından bu yana, göçmenlerden çok sayıda başvuru aldık, şimdi günlük 40'a yakın başvuru alıyoruz. Biz sadece uzaktan danışmanlık hizmeti vermek ve sorunları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda cemaat ve camilerimizde doğrudan yardım da sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.