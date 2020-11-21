Rusya'nın günlük Kovid-19 raporu: Vaka ve ölü sayısında yeni rekor

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 822 yeni vaka tespit edilirken 467 kişi hastalığa yenik düştü. Bu iki rakam, Rusya'da şimdiye dek bir günde kaydedilen en yüksek değerler.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da tablo birçok ülkede olduğu gibi kötüye gitmeye devam ediyor.

Vaka sayısı, dünkü rekor seviyenin yüzde 2 üzerine çıkarak 28 bin 822 olarak kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 78 oldu.

Ölü sayısında da 467 ile yeni rekor kırılırken toplam ölü sayısı 35 bin 778'e yükseldi.

Bir rekor da iyileşen sayısında kırıldı. Hastalığı yenenlerin sayısı 26 bin 21 artarak 1 milyon 577 bin 435'i gördü. İyileşen sayısının 4 gündür üst üste yeni vaka sayısının üzerinde olduğu belirtildi.

Vaka sayısı bakımından dünyada 5. sırada yer alan Rusya, ölü sayısında ise 12. durumda.