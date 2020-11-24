Kremlin: Putin ile Erdoğan Karabağ’ı görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dağlık Karabağ anlaşmasının uygulanmasını tüm ayrıntılarla değerlendirdiği belirtildi.

Kremlin, bugün Türkiye tarafının girişimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım günü imzalanan Dağlık Karabağ ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamasındaki ilerlemenin tüm ayrıntıları ile yönleriyle ele alındığı ifade edildi.

Putin, ateşkes ve sivillerin güvenliğini etkili bir şekilde sağlayan Rus barış gücünün faaliyetine ilişkin bilgi verdi. Ayrıca sığınmacıların dönüşü, sivil altyapının onarımı, dini ve kültürel anıtların korunması ile ilgili acil insani sorunların çözümünün öncelikli olduğu kaydedildi.

Kremlin’in açıklamasında, “Ateşkes Kontrol Merkezi’nin oluşturulması yönünde devam eden çalışmalarla ilgili görüş alış verişi yapıldı” ifadesine yer verildi.

Her iki tarafın, bölgede istikrarı sağlamaya ve barışçıl yaşamı kurmaya yönelik kararların tutarlı ve tam olarak uygulanması gerektiğini kaydettiği bildirildi.

Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik bağların etkinleştirilmesinin önemine vurgu yapılarak ikili ilişkilerin güncel sorunlarının değerlendirildiği görüşmede, koronavirüs pandemisine karşı mücadele alanındaki işbirliğinin sürdürüleceği ifade edildi. Öncelikli ödev olarak, koronavirüs aşısının geliştirilmesi, üretimi ve uygulanması yönündeki çabaların koordinasyonu gösterildi.