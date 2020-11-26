ABD gemisinin Rus karasularına girmesine Kosaçev'den yanıt: Sınırlarımızı korumak için tüm imkanlara sahibiz

ABD Donanması'na ait John McCain destroyerinin dün Japon Denizi yakınlarında sınır ihlali yapıp Rusya'nın karasularına girmesine tepki gösteren Rus Senatör Kosaçev, Rusya'nın sınırlarını korumak için tüm imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

Rus basınına demeç veren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD gemisinin sınır ihlali yapıp Rus karasularına girmesini 'güç gösterisi, uluslararası hukuka ve bu alandaki anlaşmalara saygısızlık' olarak niteledi.

Rusya'nın Büyük Petro Körfezi havzasındaki karasularını Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ruhuna uygun şekilde düzenlediğini kaydeden Kosaçev, ABD'nin bu sözleşmeyi desteklemeyen tek deniz ülkesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin bu tür provokasyonları Çin de dahil diğer ülkelere karşı da gerçekleştirdiğine ve 'patronun' kim olduğunu göstermeye çalıştığına dikkat çeken Kosaçev, "Rusya, bu tür yöntemleri tanımıyor ve bunlara karşı çıkarlarını korumaya devam edecek. Bunun için hukuki, siyasi ve askeri imkanlara sahibiz ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında bunu ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, John McCain isimli ABD Donanması destroyerinin dün sabah TSİ 06.17’de Japon Denizi yakınlarında sınır ihlali yapıp Rusya’nın karasuları sınırının iki kilometre içine girdiğini duyurmuştu.

Bakanlık, Rus Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarılan destroyerin Rusya karasularının dışına çıktığının altını çizmişti.