Putin'in yıllık basın toplantısının tarihi açıklandı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her yıl düzenlenen büyük basın toplantısı 17 Aralık'ta video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

Kremlin'den Putin'in her yıl düzenlenen basın toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Salgınla ilgili zorlu durum nedeniyle basın toplantısı bu kez video konferans yoluyla gerçekleşecek. Devlet Başkanı’nın Novo-Ogarevo’daki rezidansından bağlantı kurması planlanıyor. Federal ve yurtdışından basın temsilcileri artık alışkın oldukları gibi Dünya Ticaret Merkezi’ndeki salonda çalışacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, yerel basın kuruluşlarının temsilcileri de bulundukları federal bölgelerden ayrılmadan toplantıya katılabilecek. Moskova ile bağlantı kurmak için her bölgede özel alanlar kurulacak.

Basın mensuplarının toplantıya katılabilmeleri için Moskova, Tula, St. Petersburg, Rostov-na-Donu, Stavropol, Nijnıy Novgorod, Yekaterinburg, Novosibirsk ve Vladivostok’ta alanlar oluşturulacak.