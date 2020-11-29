Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Karabağ’a 2431 sığınmacı geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Rus barış gücü birliklerinin eşliğinde Karabağ’a 2 bin 431 sığınmacının daha döndüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliklerinin son 24 saate Ermenistan’dan Stepanakert'e dönen 2 bin 431 sığınmacıya refakat ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “28 Kasım 2020’de Rus barış gücü birlikleri Ermenistan’dan Dağlık Karabağ'a hareket eden otobüs konvoyuna eşlik etti. Erivan’dan kalkan otobüsler, 2 bin 431 sığınmacıyı Stepanakert’teki ana meydana ulaştırdı” ifadeleri kullanıldı.

Konvoyun hareketinin Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, “Stepanakert'teki evlerine dönen sığınmacıları taşıyan otobüslerin hareket güvenliği temas hattı boyunca Rus askerleri tarafından sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar 23 bin 514 sığınmacının Dağlık Karabağ’daki evlerine döndüğü kaydedildi.