Rusya Başbakanı Mişustin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikili ilişkileri konuştu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermeni mevkidaşı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mişustin ve Paşinyan, Rusya-Ermenistan ilişkilerini istişare etti.

Açıklamada "Paşinyan'ın Rus tarafının inisiyatifiyle Mişustin'le telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Rus-Ermeni müttefiklik ilişkilerinin gündemindeki bazı konuları ele aldı" dendi.

Mişustin, Ermeni mevkidaşına koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrasya Ekonomik Komisyonu'na başvurarak 4 Aralık'taki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısının videokonferans yöntemiyle yapılmasını önerdiğini bildirdi.