BM’de Rus aşısı Sputnik V’nin sunumu yapılıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Sağlık Bakanlığı, BM’de gerçekleşen toplantıda Sputnik V koronavirüs aşısının sunumunu yapıyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi’nin basın sekreteri Fyodor Strjijovski Sputnik’e verdiği demeçte, Sputnik V aşısının tanıtılacağı etkinliğe Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ve Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in katılacağını açıkladı.

Strjijovski demecinde, BM Genel Kurulu’ndaki özel bir oturumunda Sputnik V aşısının görsel sunumlarının yapılacağını belirtirken, toplantı esnasında Rus aşısı hakkında daha ayrıntılı bilgiler paylaşılacağını kaydetti.

Join a @UN live meeting today! Russia will present #SputnikV at the United Nations in just one hour. 9.30 am EST, 2.30 pm GMT. Countdown starts now!https://t.co/lfVkivn9tK — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 2, 2020

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V isimli dünyanın ilk Kovid-19 aşısı geçtiğimiz yaz sonu Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. İnsan adenovirüs vektörlerinin çalışılmış ve kanıtlanmış bazı üzerinde oluşturulan aşı, bu yöntem ile insan vücudunda etkisini güvenli ve sağlıklı bir biçimde gösterebiliyor ve uzun vadede olumsuz etkileri önleyebiliyor.

İki doz şeklinde uygulanması gereken Sputnik V aşısının yabancı pazarlar için fiyatının her iki doz için 20 doların altında olacağı biliniyor.