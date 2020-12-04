Rusya’da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 4 gündür 500’ün üstünde

Rusya’da son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca yaşanan can kaybı 42 bini geçti. Ülkede günlük vaka sayısı 27 bin 403 oldu. Şimdiye kadarki vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546’ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 nedeniyle bir günde yaşanan can kaybı 4 gündür 500’ün üzerinde seyrediyor.

Hastalık nedeniyle son 24 saatte ülkede 569 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 176’ya yükseldi.

Gün içinde koronavirüs vaka sayısı 27 bin 403 artarak 2 milyon 375 bin 546’ya çıktı.

Başkent Moskova’da 6868, St. Petersburg’da 3694, Moskova bölgesinde 1223 vaka tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı 28 bin 901 artarak 1 milyon 888 bin 752’ye ulaştı.

Dün 28 bin 145 yeni vaka kaydedilmişti. Diğer yandan bugün kaydedilen can kaybı, dün kaydedilene kıyasla yüzde 2.7 daha fazla. Dün 554 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.