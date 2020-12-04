Rusya’da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 4 gündür 500’ün üstünde

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 nedeniyle bir günde yaşanan can kaybı 4 gündür 500’ün üzerinde seyrediyor.
Hastalık nedeniyle son 24 saatte ülkede 569 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 176’ya yükseldi.
Gün içinde koronavirüs vaka sayısı 27 bin 403 artarak 2 milyon 375 bin 546’ya çıktı.
Başkent Moskova’da 6868, St. Petersburg’da 3694, Moskova bölgesinde 1223 vaka tespit edildi.
İyileşenlerin sayısı 28 bin 901 artarak 1 milyon 888 bin 752’ye ulaştı.
Dün 28 bin 145 yeni vaka kaydedilmişti. Diğer yandan bugün kaydedilen can kaybı, dün kaydedilene kıyasla yüzde 2.7 daha fazla. Dün 554 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)