Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 30 bin sığınmacı Karabağ’a geri döndü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birliklerinin şu ana kadar 30 bin sığınmacının Stepanakert'e dönmesine yardım ettiğini belirtti.

Şoygu, Rus barış gücünün bölgede barışı korumak için her şeyi yaptığına vurgu yaparak, “Çatışma bölgesine Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırılması, bölgedeki durumun normalleşmesine yardımcı oldu. İmzalanan üçlü ortak bildirinin şartları yerine getiriliyor. Askerlerimizin profesyonelce hareket ettiğini ve bölgede barışı korumak için her şeyi yaptığını belirtmek istiyorum” dedi.

Şoygu ayrıca, şu ana kadar 50 hektarlık bir alanı mayınlardan temizleyerek binden fazla patlayıcı maddeyi etkisiz hale getiren barış gücü askerlerinin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki cenaze değişimine yardımcı olamaya devam ettiğini kaydetti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, 3 Aralık’ta Rus barış gücü misyonunun genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.