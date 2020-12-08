Kremlin’den Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel hayatı ve sağlık durumuyla ilgili iddialardan dolayı endişe duymadığını, bu tarz iddiaları asla dikkate almadığını söyledi. Peskov, Putin’in sağlığıyla ilgili söylentileri ‘tamamen saçmalık’ olarak nitelendirdi.

Peskov’a Putin’in sağlığının kötü olduğuna ilişkin iddialar soruldu.

İddiaların Putin’i endişelendirmediğini, bunların her zaman olduğunu belirten Peskov, Rus liderin bu söylentileri asla dikkate almadığını ifade etti.

Söylentileri ‘tamamen saçmalık’ olarak nitelendiren Peskov, “Bize sorulsa, cevabını verirdik” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya vatandaşlarının gerçekte yaşananlardan haberdar olması için Putin’in hayatı konusunda daha açık davranılması ihtimalinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna cevap olaraksa, “Kendisinin verdiği cevaplara bakın. Bu sorunun cevabını birçok kez verdi” dedi. Nitekim Putin, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.