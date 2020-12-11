Karaçay-Çerkesya'da meydana gelen patlamada 6 güvenlik görevlisi yaralandı

NAK’tan yapılan açıklamaya göre, Karaçay-Çerkesya bölgesindeki Uçkeken köyü yakınlarında yürütülen operasyon bölgesine girmeye çalışan bir militan, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında kendini havaya uçurdu.

Olayda siviller arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığına vurgu yapılan açıklamada, intihar bombacısının kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yaralıların durumunun iyi olduğu ve ailelerine maddi yardım sağlanacağı ifade edildi.