Rusya; Ay, Jüpiter ve Venüs'e uçuşlar için nükleer römorkör geliştirecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay, Jüpiter ve Venüs'e yapılan uçuşlarda kullanılacak nükleer uzay römorkörü Nuklon'un ön tasarımı için 4.2 milyar ruble (57.5 milyon dolar) değerinde bir sözleşme imzaladı.

Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre Roscosmos ve St. Petersburg merkezli tasarım bürosu Arsenal arasında 'nükleer tabanlı bir taşıma ve enerji modülüne (TEM) sahip bir uzay sisteminin üretimi için ön tasarımın geliştirilmesine' ilişkin sözleşme 10 Ocak'ta imzalandı.

Daha önce Roscosmos, bir tür römorkör görevi görecek olan, nükleer güç modülü ile donatılmış uzay aracının geliştirilmesiyle ilgili bazı detayları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Temmuz ayında Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin, ağır yük gemilerinin güneş sistemimizin en uzak noktalarına ve ötesine seyahat etmesine imkan sağlayacak bir nükleer tahrik sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.