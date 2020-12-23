Rus kozmonot, açık uzaydan görüntüler paylaştı

3 Aralık 1966 tarihinde, Moskova bölgesindeki bir toplu mezarında bulunan ismi tespit edilemeyen bir askerin cenazesi, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilere karşı savaşırken kahramanlık gösteren Sovyet askerlerin anısını ölümsüzleştirmek için Kremlin duvarının yanında tekrar defnedildi. 3 Aralık, Rusya'da Meçhul Asker Günü ilan edildi.