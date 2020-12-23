Rus kozmonot, açık uzaydan görüntüler paylaştı

Kozmonot, paylaşımında '18 Kasım'da Sergey Rızhıkov ile gerçekleştirdiğimiz ilk uzay yürüyüşünden görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Nefes kesici, değil mi?' mesajını yazdı.
Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, sosyal medya hesabından uzay yürüyüşü sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
Kozmonot, paylaşımında '18 Kasım'da Sergey Rızhıkov ile gerçekleştirdiğimiz ilk uzay yürüyüşünden görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Nefes kesici, değil mi?' mesajını yazdı.
Tokyo’daki bir dükkan, gerçek insan yüzlerini maske olarak üreterek kişiye özel maskeler yaratıyor.
Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Mozi J isimli mücevher şirketi, üzerinde pırlanta bulunan beyaz altından yapılmış bir gaz maskesi üretti.
3 Aralık 1966 tarihinde, Moskova bölgesindeki bir toplu mezarında bulunan ismi tespit edilemeyen bir askerin cenazesi, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilere karşı savaşırken kahramanlık gösteren Sovyet askerlerin anısını ölümsüzleştirmek için Kremlin duvarının yanında tekrar defnedildi. 3 Aralık, Rusya'da Meçhul Asker Günü ilan edildi.
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